Четверо детей и взрослый погибли на трассе в Красноярском крае

Четверо детей и один взрослый погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае при столкновении пассажирской «ГАЗели» и грузового автомобиля. Еще четыре человека были госпитализированы, сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, авария произошла вечером 2 февраля на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель грузовика Iveco перевозил модульный дом, направляясь из Канска в Красноярск.

По ходу движения произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ГАЗель». На месте аварии организован проезд через село Рыбное. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Краевой прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

Александра Стрелкова