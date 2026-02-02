«Самыми ценными считаются аметисты глубокого насыщенного цвета»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о разновидностях аметиста, особенностях цвета и способах получения других оттенков кварца путем нагрева.

В нашей традиционной рубрике мы сегодня говорим о камне рожденных в феврале и, как обычно, пользуемся классификацией Ассоциации ювелиров Америки.

То, что аметист — это фиолетовая разновидность кварца с оттенками от лилового до насыщенного пурпурного, вы, скорее всего, знаете. Это один из самых распространенных минералов. Самыми ценными традиционно считаются аметисты глубокого насыщенного цвета, который в профессиональной среде называют «русским цветом» и «цветом Уругвай». Изначально эти определения были связаны с местами добычи — сибирские аметисты и аметисты, добытые в районе реки Уругвай, отличались насыщенным благородным фиолетовым оттенком, со временем эти названия закрепились именно как обозначения цвета. А вот чего вы, возможно, не знаете: большинство цитринов коммерческого качества — это гретые аметисты, поскольку природный цитрин встречается редко. А практика нагрева аметистов с целью изменить цвет известна геммологии как минимум с XVIII века, когда минералоги и торговцы обратили внимание на то, что при нагреве фиолетовый кварц может переходить в желтые и оранжевые оттенки. Схожим образом появился и празеолит, который часто называют зеленым аметистом: как массовый коммерческий камень он вошел в оборот значительно позже, в XX веке, когда было обнаружено, что аметисты при нагреве могут давать зеленый цвет. Такая вот палитра.

