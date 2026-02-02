Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменились цены на жилье в элитных новостройках в разных районах Москвы.

Первичная недвижимость премиум-класса за год стала дороже. Сегмент продемонстрировал уверенный рост на 8% год к году. Средняя стоимость премиального метра достигла показателя в 1,36 млн руб., посчитали эксперты компании Kalinka Ecosystem. Динамика по ключевым районам разнонаправленная. Лидером по стоимости в сегменте премиальных новостроек в Москве стал по итогам 2025 года Мещанский район. Здесь квадратный метр в среднем обойдется в 1,88 млн руб., что на 10% дороже, чем годом ранее. Иная динамика, по данным брокеров, наблюдалась в таких районах, как Хамовники и Хорошево-Мневники, Даниловский и Беговой районы: минус 18%, 11%, 6% и 4% соответственно.

При этом изменение средневзвешенной стоимости не свидетельствует о падении спроса на такую недвижимость. К примеру, на корректировку цен вниз в Хамовниках оказало влияние изменение структуры предложения. В проекте в этом районе были реализованы пентхаусы, соответственно, средневзвешенная стоимость в экспозиции изменилась. Также в реализацию выведен новый корпус по стартовым конкурентным ценам. В 2025 году в экспозицию премиального рынка вернулся район Якиманка, средневзвешенная стоимость метра в локации — 1,7 млн руб. Брокеры отмечают, что основными драйверами стали запуск качественных новых объектов и сокращение объема ликвидных лотов в наиболее востребованных локациях. Ожидается, что тренд на активный спрос и рост качества предложения продолжится и в этом году.

Светлана Бардина