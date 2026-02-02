«Нынешний рестайлинг самый масштабный в истории модели»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось в экстерьере, интерьере, а также технических характеристиках автомобиля.

Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

В конце прошлой недели компания Mercedes-Benz торжественно представила обновленный седан S-класса. Дата была выбрана не случайно — 29 января исполнилось ровно 140 лет с того дня, когда Карл Бенц получил патент на свою коляску с двигателем внутреннего сгорания, с которой, как принято считать, началась эпоха автомобилизма. И S-класс представлялся как вершина эволюции, длящейся уже без малого полтора века. Седан хоть и называют обновленным, на самом деле это фактически наполовину новый автомобиль — более 50% компонентов модели были либо улучшены, либо заменены, что делает нынешний рестайлинг самым масштабным в истории модели.

Переднюю часть машины украшает новая решетка. Она стала крупнее, а трехлучевая звезда, которая ее венчает, теперь еще и подсвечивается. Под эти же трехлучевые звезды стилизованы и источники света в новых фарах. Выглядит не только эффектно, но, как утверждает релиз, еще и эффективно: дальний свет теперь «бьет» аж на 600 м. Специально для обновленной модели сделали новые нарядные спицованные диски. Этих спиц там столько, что колесо автомобиля чем-то похоже на колесо обозрения. В салоне тоже произошли масштабные изменения. Прежде всего бросается в глаза количество кнопок и рычажков на прямоугольном по последней китайской моде руле. Это, как утверждает автопроизводитель, ответ на клиентские просьбы — вернуть в интерьер физические органы управления, в частности, колесико регулировки громкости аудиосистемы.

Все вышеописанное, конечно, ожидаемые такие вещи. А клиента даже такой консервативной машины надо чем-то удивить. И это получилось: передние кресла S-класса оборудованы подогреваемыми ремнями безопасности. То есть теперь, как утверждает релиз, не надо садиться за руль в громоздкой куртке или шубе. Ремень нагревается до 44 градусов по Цельсию и согревает вас как дружеские объятия. В Германии заказы на обновленный Mercedes-Benz S-класса уже принимают. Цена седана для физических лиц начинается от €121 тыс. с учетом НДС.

Дмитрий Гронский