Техника против храпа

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о наушниках, которые борются за ваши отношения.

Храп — это проблема не только того, кто его издает. Согласно исследованиям PubMed, 41% пар спят раздельно именно из-за храпа партнера. Компания Anker Innovations предложила любопытное решение для людей с плохим качеством ночного отдыха — наушники Soundcore Sleep A30. Их специально разработали для использования во сне и борьбы с внешними звуками, включая храп соседа по кровати. Применяется двойная система подавления звука. Активное, то есть электронное, и пассивное — анатомическая форма наушников и мягкие амбушюры из медицинского силикона с эффектом памяти. Последнее решение должно создавать физический барьер, который блокирует звуки высокой частоты (разговоры или, например, лай собак).

Признаться, тестировать что-то во сне звучит как «работа на дом». Но тем не менее работа приятная. Понравилась находка разработчиков с размещением чувствительных микрофонов в зарядном кейсе. Они распознают храп, после чего автоматически запускаются алгоритмы, маскирующие звуки. Чехол удобно класть рядом с кроватью. Плюс перенос микрофонов в кейс позволил выиграть в габаритах: наушники 10 мм в толщину и весят 4,5 грамма. Спать в Soundcore Sleep A30 удобно даже на боку. В моем случае это оказалось именно так. Но сначала пришлось потратить несколько ночей, чтобы подобрать размер сменных амбушюр. До этого утро начиналось с поиска выпавших куда-то в кровать наушников.

Уже подобранный по размерам гаджет внешние шумы отсекает хорошо, даже слишком — просыпался не от будильника, а от вибрации умных часов. При желании настроить пробуждение можно в приложении Soundcore, тогда заиграют сами наушники. Понравились как идея встроенных мелодий, так и сами треки, маскирующие храп и прочие шумы: звуки дождя, леса, океана и тому подобное. Есть еще технология, которая распознает отход ко сну. Тогда она отключает мелодии и оставляет только противофазную защиту от шумов. Тут подтвердить сложно, как и когда она запускается, ведь я уже засыпал к тому времени. При пробуждении точно никакая музыка не играла.

В мобильном приложении для наушников можно изучить фазы своего сна и получить персональные рекомендации для улучшения качества ночного отдыха. При желании Sleep A30 можно использовать еще и как обычные беспроводные наушники. Но тогда придется придумать, когда их заряжать. Автономно они работают до 9 часов, по сути, ночь. Зарядный чехол дает до четырех дополнительных циклов.

Александр Леви