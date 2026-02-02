Англиканская церковь выделит 730 тыс. на проект о расовой справедливости

Руководство Англиканской церкви выделит £730 тыс. на реализацию проекта расовой справедливости (Racial Justice Priority, RJP). Согласно проекту, священнослужители должны продвигать идею антирасизма в своих проповедях. Инициатива охватит более 400 приходов лондонской епархии, сообщает The Guardian. По мнению духовного руководства, такие проповеди создадут «чувство общности для всех».

«Мы хотим, чтобы расовая справедливость наполняла нашу миссионерскую, богословскую и церковную практику — отношение друг к другу как к созданным по образу Божию является важнейшим для нашей христианской веры»,— заявил епископ Эдмонтонский Андерсон Джереми. По его словам, идеи расовой справедливости будут продвигаться во время изучения Библии, при подготовке к причастию и конфирмации, а также в проповедях. Как сообщил епископ, проповеди проведут как в храмах, так и в образовательных учреждениях церкви.

Как утверждают критики, средства, которые могли бы пойти на поддержку церквей, будут направлены на реализацию проекта. По их мнению, это уведет церковь «от ключевых обязательств», пишет The Guardian.

24 члена британского парламента и 4 пэра от Консервативной партии в письме к главе Церкви Англии архиепископу Кентерберийскому Саре Элизабет Маллали прокомментировали проект. Как они считают, во времена, когда «церкви по всей стране с трудом справляются с тем, чтобы не закрываться и продолжать свою миссию», неправильно было бы лишать их этой помощи.

Алена Миклашевская