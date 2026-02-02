Транспортная прокуратура изучает обстоятельства ДТП с поездом и машиной в Тольятти

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения пригородного поезда с автомобилем «Нива» в Тольятти. Инцидент произошел утром 2 февраля между станциями Жигулевское Море и Химзаводская.

На железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля «Нива» с пассажирским электропоездом № 7111, следовавшим по маршруту Новокуйбышевская — Тольятти. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. В результате ДТП пострадал водитель машины.

Согласно предварительной информации, авария произошла на перегоне, где автомобиль не успел проехать через переезд до закрытия шлагбаумов. В момент столкновения поезд находился в движении. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Андрей Сазонов