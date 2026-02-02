Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, какую цель ставит перед собой проект.

Можно ли судить о качестве по этикетке? Вопрос философский, но Московская торгово-промышленная палата отвечает на него практично. Прием заявок на участие в проекте «Московское качество» ведется уже больше недели. Конкурс проводится при поддержке правительства Москвы. Первый этап — категории «Хлебобулочные изделия» и «Молоко и молочные продукты». Что получат производители? Независимую экспертизу, честную оценку реальных покупателей, бесплатный пиар, а финалисты — эксклюзивное право размещать знак «Московское качество» на упаковке.

Проект родился в 1997 году и за это время сильно изменился. Но главная идея остается прежней и звучит просто — связать бренды, которые делают хороший продукт, с покупателями, которые искренне их полюбят, говорит президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов: «Конкурс уникален тем, что он про народную любовь. Люди оценивают свое отношение, выбирают то, что им действительно нравится. В отличие от социологов и маркетологов, на "Активном гражданине" делается выбор по полу, возрасту, профессии и так далее. Благодаря нашему конкурсу производители могут узнать потенциал каждого бренда. Возможно, по статистике продаж он будет находиться на десятом месте, а голосование покажет, что его знают и любят. Для МТПП тема качества принципиальная. Московская торгово-промышленная палата объединяет предпринимателей, помогает им развиваться, но при этом мы всегда исходим из понимания, что доверие потребителей — главный капитал любой компании».

В конкурсе будут и специальные номинации «Сделано в Москве» и «Крафтовый продукт» для малого и среднего бизнеса. Подать заявку и узнать подробные условия можно на официальном сайте проекта, а голосование на портале «Активный гражданин» стартует в апреле. В этом году кандидатов будет гораздо больше, чем в 2024-м, ожидают в Московской торгово-промышленной палате. Именно так, шаг за шагом, формируется та самая карта вкуса, а знак качества на упаковке становится не украшением, а коротким ответом для покупателей: да, это можно брать.