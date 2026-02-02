Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории города-курорта, архитектурных памятниках и отельной инфраструктуре, которая начала формироваться больше 100 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как только не называют Сочи, штампов хоть отбавляй — «жемчужина Черного моря», «летняя столица», «город-парк», «визитная карточка Черноморского побережья России», а еще единственный российский субтропический курорт и один из лучших горнолыжных. С лыжами я не дружен, хотя в Сочи бываю исключительно зимой. И с каждым годом людей на набережной прибавляется, сочинцы и сочинки становятся все более дружелюбными (и не только на рынке), в городе все время появляются новые дома (хотя там и старых новостроек пруд пруди, и исторический облик давно практически утрачен).

Перестраиваются гостиницы, но тут пока все сложно. К примеру, знаменитую гостиницу «Приморская» в центре города перестраивают уже несколько лет, говорят, что вложено около 30 млрд руб., обещают открыть в этом году, но практически все сносят, чтобы потом заново выстроить, такое вот «сохранение». Я часто там проходил в течение многих лет, и состояние здания все ухудшалось. Так что надеюсь, что памятник все-таки удастся восстановить: гостиница была единственной для неорганизованных туристов с 1936 года вплоть до 1960-х, все остальные дореволюционные гостиницы в это время были перестроены под санатории.

Согласитесь, что в первую очередь Сочи — это город-курорт, как и задумывался в начале прошлого века. И самым первым крупным санаторием здесь стала «Кавказская Ривьера», открытая летом 1909 года, почти 117 лет назад. Фонтаны, ротонды и лестницы в стиле модерн здесь выстроил Василий Августович Ион. Интересно, что известен он лишь одной этой своей работой. Здесь также были конюшня, автопарк и лодочная станция. Изначально было построено две гостиницы, а вскоре и третья, и четвертая, и лечебный корпус с водолечебницей, был и собственный театр на 600 мест, а еще ресторан в виде корабля с палубой-верандой. Успех был фантастический. В названии позаимствовали часть от французской Ривьеры: в переводе — «Красивое взморье». Здесь звучали высокий бас Федора Шаляпина и лирический тенор Леонида Собинова, гостила Вера Холодная, и скандалил Владимир Маяковский, когда его не хотели впускать в два часа ночи.

Дмитрий Буткевич