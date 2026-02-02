Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Воткинске

Шесть человек, включая трех детей, пострадали в ДТП на трассе Воткинск—Чайковский. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла 31 января около 16:40.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Водитель Fiat Albea, 48 лет, не уступила дорогу автомобилю Lada Priora под управлением 52-летнего мужчины, что привело к столкновению. В результате аварии травмы получили оба водителя и четыре пассажирки Lada, среди которых три девочки (4, 10 и 14 лет). Младший ребенок был без специального кресла.

Анастасия Лопатина