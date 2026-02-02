Миранда Пристли возвращается

«Дьявол носит Prada» получил продолжение. Спустя 20 лет в прокат выходит вторая часть картины. Мировая премьера запланирована на 1 мая. Киностудия опубликовала официальный трейлер нового фильма. В главных ролях все также Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. В сиквеле главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли пытается сохранить статус издания на фоне снижения интереса к печатным изданиям и развития цифровых медиа. Сама героиня остается верна своему стилю и манере общения с людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Studios, 20th Century Studios Фото: 20th Century Studios, 20th Century Studios

С момента выхода первого фильма в 2006 году выросло новое поколение зрителя, которому не близки ни корпоративная культура, показанная в картине, ни поклонение тяжелому люксу. Очевидно, что «Дьявол носит Prada 2» снимался для фанатов первой картины, считает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина: «Я могу точно сказать, что "Дьявол носит Prada 2" снят для людей, которые 20 лет назад посмотрели первую картину, впечатлились и расхватали ее на цитаты. Фильм на 100% отвечает потребностям этого поколения, потому оно сейчас находится на своем финансовом пике, это наиболее обеспеченная аудитория кинотеатров.

С одной стороны, наше потребление кинематографа стало осознанным. Мы не ходим в кино для того, чтобы просто забить свое время. Мы выбираем сеансы, на которые точно хотим сходить. С другой стороны, мы можем себе позволить ходить на вечерние сеансы, которые являются более дорогими, на сеансы в премиальном формате, можем не выбирать кинотеатр подальше, но подешевле, а пойти в тот, который поближе и поудобнее, пусть он и дороже. Молодому поколению этот фильм покажется довольно нафталиновым, если не сказать, что он им покажется просто незнакомым, потому что все-таки по тому трейлеру, который нам сегодня представили, понятно, что там каждый кадр отсылает к первому фильму. И этот момент теплого узнавания — это 100% работа с аудиторией, которая знакома с оригиналом».

В 2006 году первая часть фильма собрала в прокате около $320 млн. Картина стала культовой и получила признание критиков, в том числе за стиль. Гардероб актеров тогда считался одним из самых дорогих за историю Голливуда. New York Post писал, что на съемочную площадку привозили сумки за $12 тыс. и шубы за $40 тыс. Во второй части у героев совсем другой стиль в одежде. Их луки в сети уже подробно разобрали стилисты. Судя по трейлеру, тренд на мужские костюмы для женщин, на широкие брюки в узкую полоску и объемные сумки.

Эти образы наверняка выйдут с экрана в повседневную жизнь, полагает основатель Школы Стиля и Международного сообщества стилистов, наставник Валерия Малькова: «Глянец ушел, люкс меняет работу со своими ключевыми клиентами и ищет новые подходы к целевой аудитории. Я уверена, что здесь мы найдем ответы на вопросы о том, что же сейчас вообще происходит в высокой моде, как она трансформировалась. Фильм нам это покажет. Трейлер, к сожалению, достаточно скрытный, но я заметила, что нет пускания пыли в глаза. Как будто бы все стало чуть более консервативно, но в этом и есть определенный шик. Вообще, такой стиль про глубину, когда сверху не так много, как внутри, но все вместе это дает вау-эффект. Если говорить о брендах, в частности Prada, то мне, конечно, здесь хочется увидеть работу немножко внутри таких брендов, то, как это отражается на жизни обычных людей, с учетом того, что тяжелый люкс разворачивается к новой целевой аудитории. Я уверена, что Prada и другие бренды покажут нам этот поворот в этом фильме».

По данным СМИ, в России картина выйдет в течение мая, точная дата пока не озвучена.

Светлана Белова