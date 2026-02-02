Осужденным за убийство младенца калининградским врачам смягчили приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор признанным виновными в убийстве младенца калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Белой, приговоренной к десяти с половиной годам колонии, приговор смягчили на три месяца. Осужденной на десять лет колонии Сушкевич — на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа)

В августе прошлого года в Мособлсуде коллегия присяжных посчитала доказанным, что бывшая и. о. главврача городского роддома №4 Калининграда Елена Белая была организатором преступления, а анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Элина Сушкевич — исполнителем. По версии следствия, в ноябре 2018 года, принимая роды у гражданки Узбекистана Заримхон Ахмедовой, медики умертвили ее недоношенного младенца, чтобы записать его мертворожденным и не портить показатели клиники. Для этого, по данным СКР, Елена Белая потребовала, чтобы Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

В 2020 году в Калининграде состоялось первое заседание по делу Белой и Сушкевич. Тогда врачей оправдали. После этого дело слушалось с участием присяжных в Мособлсуде. По итогам процесса Елену Белую и Элину Сушкевич приговорили к десяти с половиной и десяти годам колонии соответственно. Первый апелляционный и Второй кассационный суды общей юрисдикции оставили приговор в силе. Однако в октябре 2024 года президиум Верховного суда России отменил предшествовавшие судебные акты. Адвокаты доказали «внепроцессуальное общение» судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова с членами коллегии, которое могло повлиять на вынесение обвинительного вердикта. Дело было возвращено в Мособлсуд. В январе 2025 года в нем стартовал новый процесс.

Алексей Соковнин