Поддержку демократии променяли на ядерную сделку

Турция, Египет и Катар предложили США и Ирану начать прямые переговоры и разрядить обстановку на Ближнем Востоке, накалившуюся после прибытия в регион американской ударной группировки. Как пообещал в воскресенье, 1 февраля, иранский верховный лидер Али Хаменеи, американская агрессия приведет к полномасштабной войне в регионе. В тот же день президент США Дональд Трамп дал понять, что Тегеран может избежать радикального сценария, если согласится на выдвинутые американской стороной условия. Это вывоз из страны высокообогащенного урана, отказ от баллистических ракет и прекращение поддержки прокси-сил на Ближнем Востоке. При этом все понимают, что Тегеран никогда на это не пойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке, которой грозит верховный правитель Ирана Али Хаменеи, можно избежать, если Тегеран согласится на американские условия

Прямые переговоры между США и Ираном по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке могут состояться на этой неделе в Анкаре, сообщило издание Axios в ночь на понедельник, 2 февраля, со ссылкой на ближневосточных дипломатов. По их словам, американскую делегацию на переговорах возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а иранскую — глава МИДа Аббас Аракчи. Организацией встречи занимаются совместно Турция, Египет и Катар.

Целью их посредничества является заключение всеобъемлющего соглашения, которое поможет предотвратить полномасштабную войну в регионе.

О риске такой войны в случае американской агрессии против Ирана предупредил в выходные аятолла Али Хаменеи. Он дал понять, что в отличие от ограниченного ответа на американскую операцию «Полуночный молот», проведенную в ночь на 22 июня 2025 года и представлявшую собой точечные удары по подземным ядерным объектам Ирана, на сей раз боевые действия «примут региональный масштаб». По словам иранского верховного лидера, Тегеран нанесет значительный урон всем, кто осмелится на него напасть. При этом аятолла Хаменеи, хранивший молчание во время протестов, вспыхнувших в Иране 28 декабря 2025 года, назвал их попыткой незаконной смены власти в Исламской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный правитель Ирана Али Хаменеи

Выступивший в тот же день перед журналистами в своем имении в Мар-а-Лаго Дональд Трамп не исключил, что эскалационный сценарий, который затронет весь Ближний Восток, вполне возможен — в случае, если переговорный процесс между США и Ираном не увенчается успехом. «Почему бы ему (иранскому верховному лидеру.— “Ъ”) это не сказать? — задал риторический вопрос глава Белого дома.— Если мы не заключим сделку, мы узнаем, прав он или нет». Трамп напомнил, что США сконцентрировали в ближневосточном регионе «крупнейшие и самые мощные корабли в мире». Однако американский лидер пояснил, что предпочел бы заключить сделку.

Как замечает израильское издание Maariv, Вашингтон уже не упоминает тему иранских протестов, подавление которых, если верить недавним заявлениям господина Трамп, должно было привести к американскому удару по Ирану. О них администрация США забыла, потребовав от иранского руководства уступок по другим направлениям.

Во-первых, это ограничение ядерной программы Ирана и вывоз на территорию нейтральной страны почти 400 кг обогащенного до 60% урана, запасы которого сохранились после июньской войны.

Во-вторых, это уничтожение иранских арсеналов баллистических ракет.

В-третьих, это отказ Тегерана от поддержки своих прокси на Ближнем Востоке.

Во время своего визита в Москву в пятницу, 30 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани обсуждал компромиссные параметры потенциальной сделки. Источники кувейтской газеты «Аль-Джарида» в ВСНБ рассказали, что российская сторона выразила готовность взять на себя производство урана для нужд иранской гражданской ядерной программы.

Процесс, согласно задумке, мог бы происходить на территории Ирана под гарантии Москвы.

Отдельно Россия, по утверждению источников «Аль-Джариды», могла бы гарантировать США, что иранская сторона ограничит использование и производство баллистических ракет средней и большой дальности, а также боевых дронов.

На брифинге в понедельник, 2 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва готова взять на себя вывоз высокообогащенного урана. «Эта тема давно была на повестке дня,— сказал он.— Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран. Сейчас же Россия продолжает свои усилия».

Впрочем, против компромиссных вариантов договоренностей с Ираном выступает его главный региональный противник Израиль. В пятницу, 30 января, Вашингтон посетил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, чтобы обсудить с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенантом ВВС Дэном Кейном потенциальную войну. По данным израильского 12-го канала, израильский военачальник убеждал своих американских коллег не доверять обещаниям Тегерана и не заключать заведомо невыгодную сделку, которая позволит ему сохранить свою ядерную программу, производство баллистических ракет и сеть вооруженных формирований на Ближнем Востоке.

В то же время, если верить источникам 12-го канала, генерал Замир предупредил Вашингтон, что для полномасштабной операции против Тегерана потребуется гораздо более мощный военный кулак, чем тот, который имеется сейчас у США в регионе. Не исключено, что это означает готовность Израиля присоединиться к потенциальной военной операции.

