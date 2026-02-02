Пермский производитель кабелей требует с иногороднего холдинга более 34 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил к судебному разбирательству дело по иску ООО «Камский кабель» к ООО «НЗНП Инжиниринг». Согласно информации на сайте «Электронное правосудие», пермский завод требует с ростовской компании 34,29 млн руб., в том числе 31,8 млн руб. задолженности по договору поставки от 10 августа 2023 года и 2,4 млн руб. неустойки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в определении суда, ответчик указал на возможность заключения мирового соглашения между сторонами. Следующее заседание по делу состоится 16 февраля.

Согласно Rusprofile, ООО «НЗНП Инжиниринг» зарегистрировано в 2020 году в Новошахтинске Ростовской области. Ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. 100% долей компании принадлежат ООО «Юг Энерго», совладельцем которого является АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.