В Орске возбудили дело по факту возгорания пассажирского микроавтобуса

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту возгорания пассажирского микроавтобуса в Орске. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбуржью.

По предварительным данным ведомств, 2 февраля на ул. Шалина произошло возгорание пассажирского микроавтобуса маршрута №23 «а». В момент возгорания водитель и пассажиры в салоне отсутствовали.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины возгорания, допрашивают очевидцев и свидетелей. В рамках уголовного дела следствие даст оценку действиям лиц, оказывающих услуги населению по осуществлению пассажирских перевозок. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой также будет дана оценка полноте соблюдения требований законодательства об оказании транспортных услуг населению.

Руфия Кутляева