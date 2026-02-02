Россия и Белоруссия могут запустить пригородное сообщение на «Финистах» или «Ласточках»

Беспересадочное пригородное сообщение между Россией и Белоруссией планируется обеспечить российскими электропоездами «Финист» или «Ласточка». Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин по итогам заседания союзного Совета министров.

«Посмотрим, как будет наполняемость»,— заключил господин Никитин (цитата по ТАСС).

Полностью импортозамещенный скоростной электропоезд «Финист», созданный на базе «Ласточки», 28 декабря 2023 года вышел в первый рейс по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский. Модель разработана после ухода Siemens и ориентирована на эксплуатацию в российских условиях.

Сборка поездов ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В конструкции применены адаптированные ключевые узлы и системы, что снижает санкционные риски и упрощает техническое обслуживание.