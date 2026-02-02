На строительство школы искусств в поселке Марий Эл направят 504,9 млн рублей

В Марий Эл на строительство детской школы искусств на улице Шумелева в поселке городского типа Медведево выделили 504,9 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На строительство школы искусств в Медведево направят 504,9 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Площадь застройки составит 2,9 тыс. кв. м, здание будет состоять из одного-двух этажей. Вместимость школы составит 165 человек в смену. Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.

Заказчиком выступает администрация Медведевского муниципального района.

Анна Кайдалова