На строительство школы искусств в поселке Марий Эл направят 504,9 млн рублей
В Марий Эл на строительство детской школы искусств на улице Шумелева в поселке городского типа Медведево выделили 504,9 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На строительство школы искусств в Медведево направят 504,9 млн рублей
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Площадь застройки составит 2,9 тыс. кв. м, здание будет состоять из одного-двух этажей. Вместимость школы составит 165 человек в смену. Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает администрация Медведевского муниципального района.