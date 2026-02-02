В Астраханской области задержали подозреваемого в попытке поджога машин силовиков

Житель Ахтубинска попытался поджечь высоковольтный трансформатор и автомобили силовиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

По данным следствия, подозреваемый 2003 года рождения по указанию представителя спецслужб Украины приготовил горючую смесь, с помощью которой попытался поджечь трансформатор в Ахтубинске. Однако совершить задуманное ему не удалось — молодого человека увидели и остановили охранники.

Затем, действуя «по заданию неустановленного лица» «в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов госвласти», житель Ахтубинска попытался поджечь служебные автомобили силовых структур в городе. Сотрудники своевременно потушили огонь, сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого рядом с местом происшествия. Молодой человек дал признательные показания, его заключили под стражу. Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористическая деятельность) и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).