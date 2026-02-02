Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла за неделю на 3,8%

В период с 26 января по 01 февраля 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 15337 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, количество заболевших увеличилось на 3,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители не гриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 48 группах 35 детских садов, в 65 классах 26 школ.