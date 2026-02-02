ЕК опубликовала намерение запретить импорт нефти из России к концу 2027 года

Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение поэтапно прекратить весь оставшийся импорт российской нефти к концу 2027 года. В документе указано, что мера направлена на предотвращение рисков для безопасности и энергетической зависимости, связанных с продолжающейся торговлей энергоресурсами с Российской Федерацией.

Комиссия заявила о планах внести в начале 2026 года законодательное предложение, предусматривающее запрет импорта нефти из России в максимально сжатые сроки, но не позднее конца 2027 года. Подчеркивается, что инициатива соответствует Версальской декларации.

ЕК также намерена оценить последствия ускоренного отказа от поставок российской нефти для надежности энергоснабжения, экономики и конкурентоспособности наиболее затронутых государств — членов ЕС. Отдельное внимание планируется уделить выработке мер по снижению выявленных рисков и расширению доступа к альтернативным источникам поставок.

26 января Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года.