В Уфе организатору конкурса военно-патриотических клубов заплатят до 768 тысяч рублей

Центр патриотического воспитания молодежи Уфы на аукционе 12 февраля выберет организатора ежегодного городского конкурса «Лучший военно-патриотический клуб», посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начальная цена контракта — 768 тыс. руб., сообщается на сайте госзакупок. Из них на соревнования по спортивному многоборью и спортивной стрельбе планируется потратить по 130 тыс. руб., на соревнования по сдаче нормативов ГТО — 128 тыс. руб., на военно-спортивную игру «Зарница» — 380 тыс. руб.

Срок исполнения контракта — до июля этого года, его необходимо выполнить в четыре этапа. Соревнования по многоборью пройдут в марте, по стрельбе — в апреле, сдача норм ГТО — в мае, а «Зарница» — в июне.

Точное место проведения соревнований должно быть определено за три дня до мероприятий. Исполнитель должен предоставить спортзал, квалифицированных инструкторов, комнаты для участников, гардероб, оборудование, спортивные снаряды, оружие, организовать медосвидетельствование, составить сценарий и так далее.

Майя Иванова