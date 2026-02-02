Начинается прием заявок на ежегодную Строгановскую премию

2 февраля Пермское землячество начинает регистрацию номинантов на Строгановскую премию 2026 года. Выдвижение кандидатов будет происходить до 6 апреля включительно, после чего на официальном сайте Пермского землячества начнется общественное интернет-голосование. Тройки номинантов будут объявлены в начале мая. Церемония награждения победителей пройдет 5 июня на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

В числе традиционных номинаций: за честь и достоинство; за высокие достижения в общественной деятельности; за высокие достижения в экономике и управлении; за высокие достижения в науке и технике; за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия; за высокие достижения в спорте. В прошлом году по инициативе председателя Правления Пермского землячества Андрея Кузяева было добавлено еще две номинации: «Лидер малого и среднего бизнеса» и «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи». Сохраняется и специальный приз: «Победитель общественного голосования» — для лидера интернет-голосования среди всех номинаций.

Как заявил на пресс-конференции, посвященной началу отборочного этапа Строгановской премии, первый зампредседателя правления РОО «Пермское землячество», депутат Госдумы РФ Игорь Шубин, в 2026 году обновлены и конкретизированы критерии оценок лауреатов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте Пермского землячества.

Размер вознаграждения лауреатам премии в этом году составит 750 тыс. руб. Кроме денежного поощрения победители получат статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.