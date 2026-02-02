Аэропорт Махачкалы запустил прямые рейсы в Ташкент

Аэропорт Уйташ в Махачкале запустил регулярные прямые рейсы в Ташкент, что усиливает авиационное сообщение между Дагестаном и Узбекистаном. По понедельникам в 21:10 взлетает самолет Red Wings (рейс WZ 4137), а по четвергам в 11:30 Uzbekistan Airways выполняет рейс HY9731. Полет занимает около 2 часов 45 минут в одну сторону, а обратный из Ташкента в Махачкалу по четвергам стартует в 19:40 по местному времени и прибывает в 20:50 по московскому — ровно 3 часа 10 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эта инициатива отражает растущий пассажиропоток в дагестанском аэропорту, который правительство России усиливает масштабной реконструкцией. На второй этап работ выделили 13 млрд руб.: строят новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3,5 км, расширяют перрон на 50 тыс. кв. м с 20 дополнительными стоянками и модернизируют системы навигации и безопасности. Пропускная способность вырастет до 4 млн пассажиров в год к 2028 году, что позволит обслуживать на 60% больше туристов и транзитников, чем сейчас. Такие изменения напрямую стимулируют новые маршруты, включая ташкентский, ведь спрос на перелеты в Среднюю Азию вырос на 25% за последний год из-за трудовой миграции, семейных связей и бизнеса — более 150 тыс. дагестанцев имеют узбекские корни.

Red Wings уже летала в Ташкент с 2022 года по вторникам и четвергам, но тогда рейсы шли на арендованных Су-95, и маршрут прерывался из-за санкций и техсбоев. Uzbekistan Airways присоединилась недавно, усилив частоту до двух рейсов в неделю и заполняя нишу утренних вылетов. Билеты стоят от 15 тыс. руб. в одну сторону.

Аэропорт обслужил 2,4 млн пассажиров в 2025 году, несмотря на сбои от хадж-трафика (до 30% задержек в мае) и снега. Эксперты прогнозируют рост пассажиропотока на 15–20% в 2026 году благодаря федеральным вливаниям и спросу из СНГ.

Станислав Маслаков