Из горящего коровника на юге Ленобласти вывели 40 быков

Кровля одноэтажного коровника в деревне Курковицы в Ленинградской области загорелась 2 февраля. Спасатели вывели из здания 40 быков, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. На ликвидацию огня отправился личный состав 119-й пожарной части Волосовского отряда. Специалисты эвакуируют животных из опасной зоны, им удалось вывести уже 40 быков.

«Для усиления группировки к месту происшествия также направлены дополнительные силы 120-й пожарной части»,— добавили в ведомстве. Информация о возгорании уточняется.

Татьяна Титаева