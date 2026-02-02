Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Reuters: Уиткофф встретится с Нетаньяху 3 февраля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 3 февраля отправится в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом агентству Reuters сообщили два израильских чиновника.

Фото: Zuma / ТАСС

Еще один собеседник агентства рассказал, что переговоры станут подготовкой к возобновлению контактов Ирана и США по ядерной программе. Их планируется провести в Турции в ближайшие дни с участием Стива Уиткоффа и иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Встреча Стива Уиткоффа с израильским премьером станет продолжением прошедших на выходных переговоров начальника Генштаба армии Израиля Эяля Замира с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном в Вашингтоне.

Лусине Баласян

