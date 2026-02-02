Бельгия решила арендовать тюрьмы в Эстонии для заключенных мигрантов

Бельгия рассматривает аренду тюремных мест за рубежом, чтобы справиться с нехваткой мест в бельгийских тюрьмах. Страна может арендовать помещения в Албании, Косово, однако отдельное внимание уделяется Эстонии, сообщила газета Le Soir. В арендованных тюрьмах власти Бельгии планируют содержать заключенных мигрантов.

Сегодня министр юстиции Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелин ван Боссёйт отправились в Эстонию с двухдневным визитом, чтобы обсудить вопрос возможной аренды. В совместном заявлении они описали Эстонию как страну со строгим соблюдением правового режима и уважением прав человека, что делает ее подходящим кандидатом для сотрудничества. Варианты сотрудничества с Албанией и Косово, отмечает Le Soir, изучаются и дорабатываются «на техническом уровне за кулисами».

«Наш посыл ясен: у любого, кто незаконно проживает в нашей стране и совершает преступление, здесь нет будущего»,— приводит газета слова Аннелин ван Боссёйт.

Госпожа Верлинден отметила, что содержание заключенных мигрантов в тюрьмах за пределами Бельгии станет «надлежащим исполнением приговора» и значительно повысит эффективность тюремной системы в стране. «Это также позволит нам лучше и эффективнее инвестировать в программы поддержки заключенных, чтобы они смогли найти свое место в обществе после отбытия наказания»,— отметила министр юстиции.