МВД предложило взять под контроль 16 новых психоактивных веществ

МВД подготовило проект постановления правительства о включении 16 новых психоактивных веществ в перечни наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Документ направлен на совершенствование законодательства об обороте наркотиков, сообщил ТАСС.

Проектом предлагается внести вещества в списки I и III. Среди них — шесть синтетических опиоидов, включая три базовых соединения подгруппы нитазенов, активность которых в сотни раз превышает активность морфина. Вещества этой группы уже изымались в РФ и за рубежом. Меры контроля действуют, в частности, в Латвии, Германии и Швеции.

Также к контролю предлагаются орфин и его производные, включая хлорфин и цихлорфин, а также спирохлорфин, сходные по свойствам с брорфином. В перечень включены три синтетических каннабиноида, психотроп 3-тиомескалин из группы фенилалкиламинов, два психотропа и три бензодиазепина.

Отдельно МВД предложило включить каризопродол в список III перечня. Такое решение предлагается с учетом итогов 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая установила международные меры контроля для этого вещества в рамках Конвенции о психотропных веществах 1971 года.