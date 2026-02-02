Мэрия Уфы выставила на продажу старинную мельницу Сельдимирова

Управление земельных и имущественных отношений Уфы ищет покупателя здания мельницы Сельдимирова на улице Октябрьской революции, 70/1. Лот начальной стоимостью 76,6 млн руб. и ценой отсечения 38,3 млн руб. опубликован на портале торгов. По данным Ufa1.ru, предыдущие две попытки продать объект культурного наследия оказались неудачными.

Из документации на портале торгов следует, что кирпичное здание построено в 1897 году как западный дом усадьбы Борисовых. В 1917 году его национализировали. В разное время помещения использовались для мельницы и цехов крахмального и пивоваренного заводов, а с 1970-х бывший дом переоборудовали под нужды коммунального хозяйства. С 1976 года находится на учете как памятник архитектуры.

Продавцы указывают на «ограниченно работоспособное» состояние сооружения. Оговаривается, что в границах бывшей мельницы запрещено строить иные капитальные объекты, в то же время требуется провести работы по сохранению здания.

Площадь мельницы составляет 506,1 кв. м, оно состоит из четырех этажей (один из них — подземный). Вместе со зданием на продажу выставлено около 1,4 тыс. кв. м земельного участка.

Идэль Гумеров