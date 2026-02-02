Бастрыкин попросил ВККС возбудить дело против судьи в ЛНР

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовное дело в отношении председателя Антрацитовского городского суда в ЛНР Сергея Костулина. Его подозревают в получении взятки в 1,5 млн руб. Господин Бастрыкин запросил согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СКР настаивает на возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, господин Костулин узнал о расследовании уголовного дела в отношении жителя ЛНР. В октябре 2023 года председатель суда предложил знакомому выступить посредником при получении взятки от сестры подозреваемого. В обмен Сергей Костулин обещал назначить подсудимому минимально возможное наказание.

Родственница фигуранта дела передала деньги посреднику, действовавшему под контролем ФСБ, а тот 14 июня 2024 года передал взятку судье. В СКР уточнили, что производство по уголовному делу приостановили в ноябре 2024 года, потому что подсудимый ушел в зону военной операции.