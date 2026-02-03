Пришло время расплаты

Фонду защиты прав дольщиков Башкирии не удается избежать выплаты 40,5 млн руб. фонду «Дом.РФ». Осенью прошлого года арбитражный суд Москвы обязал республиканскую организацию погасить задолженность за аренду около 60 га земли, на которой возводился ЖК «Миловский парк». Ответчик пытался убедить апелляционную инстанцию, что компенсировать арендные платежи должен не он, а федеральный «Фонд развития территорий», который достраивал «Миловский парк». Суд с доводами ответчика не согласился.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который в октябре прошлого года обязал Фонд защиты прав дольщиков Башкирии выплатить фонду «Дом.РФ» около 40,5 млн руб. В эту сумму истец оценил задолженность за аренду 58,9 га в поселке Миловка. Первым арендатором участка в 2012 году стало ООО «КилСтройИнвест». Компания получила землю с торгов, проведенных предшественником «Дом.РФ» — Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. На участке застройщик возводил ЖК «Миловский парк», но выполнить свои обязательства полностью не смог. В феврале 2020 года «КилСтройИнвест» был признан банкротом, а руководители компании были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признали более 1 тыс. дольщиков, ущерб перед которыми оценивался в 2,4 млрд руб. В итоге, многие дольщики с опозданием получили квартиры или денежные компенсации.

Фонд защиты прав дольщиков Башкирии стал арендатором участков, на которых возводился «Миловский парк», в декабре 2020 года решением суда фонду было поручено достроить дома. Ежемесячно он должен был выплачивать «Дом.РФ» по 4 млн руб. Как пояснил представитель истца в суде, с декабря 2022-го по август 2023 года арендные платежи были оплачены с нарушением срока, а с августа 2023-го по сентябрь 2024 года задолженность составила 34,5 млн руб.

В суде первой инстанции представитель Фонда защиты прав дольщиков Башкирии заявлял, что в марте 2024 года договоры аренды перешли федеральному Фонду развития территорий (вложил в достройку «Миловского парка» 3,1 млрд руб., а также компенсировал части дольщиков стоимость их квартир). Впрочем, ответчик соглашался, что должен истцу 32,4 млн руб.

Арбитражный суд Москвы в прошлом октябре пришел к выводу, что ответчик не вовремя вносил арендную плату, но принял во внимание контррасчет задолженности, а также снизил размер неустойки.

В апелляционной инстанции Фонд защиты прав дольщиков Башкирии настаивал, что взыскание задолженности приведет к неосновательному обогащению в пользу Фонда развития территорий, на который была возложена обязанность финансирования завершения строительства «Миловского парка». Ему же, указывал ответчик, перешли обязанности по договору аренды земли.

Суд апелляционной инстанции указал, что спорная задолженность сформировалась до перехода прав на землю от республиканского к федеральному фонду.

Суд также не поддержал позицию Фонда развития территорий, который полагал, что после введения в эксплуатацию первого дома в «Миловском парке» «вся площадь участка подлежала исключению из аренды». Как указано в постановление суда, арендные платежи перестали начисляться с даты первой регистрации права собственности на квартиру в последнем построенном доме, а претензии «Дом.РФ» касаются более раннего периода.

«Учитывая характер спора и аргументацию сторон, перспективы кассационного обжалования умеренно низкие. Подавая апелляцию, ответчик и третье лицо настаивали, что после передачи проекта платить должен фактический правообладатель. Однако суды связали распределение арендной обязанности с госрегистрацией перехода права аренды, а прекращение начислений по «домовым» участкам — с первой регистрацией прав на помещение. В сухом остатке несогласие с судебными актами сведено к датам ЕГРН и арифметике, а такие факты окружной суд обычно не переоценивает»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

