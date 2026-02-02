Представители правительства Приморского края высоко оценили развитие атомных технологий в Нововоронеже

Нововоронеж (Воронежская область) и Нововоронежскую АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») посетила делегация представителей правительства Приморского края, предприятий энергетического сектора региона, общественных организаций.

Фото: Роман Пышкин

В этом году свой 10-летний юбилей отмечает первый в стране энергоблок №6 с ВВЭР-1200 поколения «3+». Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров провел технический тур для гостей Дальнего Востока на блочный пункт управления и в машинное отделение инновационного энергоблока.

«Нововоронеж — город первых. На площадке Нововоронежской АЭС построены все головные энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами. Здесь впервые было реализовано и множество социальных проектов и инициатив, благодаря чему в городе создана комфортная инфраструктура, построены новые спортивные объекты. Видно, что люди очень любят свой город, а атомная станция выступает драйвером роста экономики города и региона», — отметила директор по региональной политике-директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Делегация Приморского края познакомилась с производством и работой по комплексному развитию городов присутствия госкорпорации «Росатом». Приморцы посетили достопримечательности города, знаковые социальные и спортивные объекты, построенные в рамках соглашения между правительством Воронежской области и Росатомом.

Общественники получили ответы на вопросы о том, как выстроена кадровая работа на АЭС, как ведется мониторинг радиационной обстановки вблизи АЭС, какие экологические мероприятия проводит атомная станция.

«Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом, с инновационными технологиями Нововоронежской АЭС, своими глазами увидели производство, убедились в его безопасности и экологичности. Наш край динамично развивается, потребление электроэнергии ежегодно растет, строятся курорты, промышленные производства, заводы. Для раскрытия потенциала необходимо опережать рост — прежде всего, за счет развития энергетики. Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать опыт «Росатома» как глобального лидера атомной отрасли», — отметил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.

«Нововоронеж небольшой, но комфортный город, где для жителей созданы все условия. Обустроены школы, бассейн, ледовая арена, стадион, — все стильно, функционально, современно, все для молодого поколения, для детей», — добавила Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш.