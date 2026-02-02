Президента будут игнорировать

В Чехии набирает обороты скандал между президентом Петром Павелом и главой МИДа Петром Мацинкой, представляющими разные политические силы. Первопричиной стало несогласие главы государства с назначением в правительство скандально известного члена правой партии «Автомобилисты для себя» Филипа Турека. Министр иностранных дел начал угрожать президенту, а потом заявил, что отныне МИД будет игнорировать главу государства и поднимет вопрос о том, чтобы на летнем саммите НАТО Чехию представлял премьер, а не президент.

Решение игнорировать президента Чехии Петра Павела глава МИДа страны Петр Мацинка, возглавляющий также Министерство окружающей среды и являющийся лидером входящих (на правах младшего партнера) в правящую коалицию «Автомобилистов», обнародовал вечером 1 февраля. «Я считаю, что ситуацию нужно успокоить, поэтому у меня нет другого выбора, кроме этого: не только я лично, но и Министерство иностранных дел просто будет игнорировать господина президента»,— отметил он 1 февраля в эфире на чешском телевидении. Причиной такого демарша стало, по словам главы МИДа, то, что глава государства «позиционирует себя как лидер оппозиции». «Если он оппозиционный президент и требует шагов, противоречащих программной декларации правительства и тому, что мы говорили перед выборами, ему придется привыкнуть к тому, что с ним будут обращаться как с оппозицией»,— добавил Мацинка. После чего пообещал, что вскоре правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы на предстоящем летнем саммите НАТО Чехию представлял премьер Андрей Бабиш, а не президент Петр Павел.

Между офисом президента и командой премьера действительно всегда существовали серьезные идеологические противоречия. Петр Павел, ставший президентом при ныне оппозиционном правоцентристском объединении «Вместе», известен, в частности, как убежденный сторонник помощи Украине. А правительственная коалиция во главе с лидером центристского движения ANO Андреем Бабишем, вступившая в свои права под конец минувшего года, напротив, выступила за отказ от поддержки Киева и от многих инициатив Евросоюза в этой области.

Впрочем, нынешний конфликт разгорелся из-за истории, не связанной с Украиной. Все началось из-за неудавшегося назначения в кабинет министров Филипа Турека, члена партии «Автомобилисты для себя», придерживающейся консервативных и евроскептических позиций. После победы на прошлогодних парламентских выборах в октябре коалиция во главе с Бабишем выдвинула его на пост главы МИДа. Но Турек оказался замешан в ряде скандалов: некоторые его публикации в соцсетях была признаны расистскими, гомофобными и сексистскими. Политик также подвергся критике в СМИ за нацистское приветствие и размещение нацистской символики. И президент, обладающий правом вето на назначения министров, довольно долго блокировал назначение Турека, заявляя, что его действия «вызывают сомнения в верности ценностям, закрепленным в чешской конституции». Ничем закончились и попытки провести Турека на более скромный пост министра окружающей среды.

В итоге 15 декабря новое правительство было приведено к присяге без Филипа Турека, а посты главы МИДа и Министерства окружающей среды занял Петр Мацинка. Как стало известно неделю назад, последний отправил советнику главы государства Петру Колару серию сообщений в мессенджере, где недипломатично предложил президенту подумать еще раз и поменять свое решение относительно Турека.

«Если Турек займет пост министра окружающей среды, он (президент.— “Ъ”) сможет быть спокоен. В противном случае я сожгу все мосты так, что это войдет в учебники политологии как крайний случай сосуществования»,— написал Мацинка в одном из сообщений.

Президент назвал это шантажом и предал сообщения огласке. Оппозиция тут же осудила главу МИДа за «политические практики в стиле мафии», потребовав его немедленной отставки. Более того, на прошлой неделе оппозиционные депутаты выдвинули в парламенте резолюцию с требованием извинений от правительства, но это предложение было отклонено депутатами от правящей коалиции.

1 февраля в Праге прошел масштабный митинг (по некоторым оценкам, он собрал 80–90 тыс. человек) в поддержку президента в его конфликте с министром иностранных дел. Сам Петр Павел поблагодарил демонстрантов за поддержку, отметив в соцсетях, что ценит людей, «готовых отстаивать порядочность, правду, солидарность и взаимное уважение».

Возмущение оппозиции и общественный резонанс не заставили главу МИД Чехии отступить. «Мне не за что перед ним извиняться»,— отрезал Мацинка в эфире 1 февраля. А свои сообщения советнику президента он прокомментировал так: «Политика — это не занятие для принцесс… Это очень жесткое занятие. Каждый, кто находится на вершине политической иерархии, должен проявлять большую выдержку».

Министра поддержал и Андрей Бабиш. Признав, что сообщения Петра Мацинки были «неудачно сформулированы», премьер заявил, что не считает их шантажом. И, главное, поддержал позицию главы МИДа по поводу назначения Турека. Впрочем, общая тональность премьера оказалась куда менее воинственной. «Наше правительство не заинтересовано в окопной войне с Пражским замком»,— отметил Андрей Бабиш, призывая к спокойствию и разрешению споров без вынесения сора из избы.

Однако на фоне намерения не пускать президента на саммит НАТО и планов парламентской оппозиции вынести правительству Бабиша вотум недоверия сбить градус противостояния между двумя политическими лагерями Чехии вряд ли скоро получится.

