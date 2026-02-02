Ограничения на вылов налима сняли в Нижегородской области

В Нижегородской области с начала февраля вновь разрешили вылов налима. Как сообщили в областном минлесхозе, это решение принято по результатам мониторинга состояния популяции и оценки эффективности мер по ее сохранению.

В Нижегородской области ограничения на вылов налима вводились в период нереста налима с 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года. Пока действовал запрет, сотрудники Росрыболовства провели 24 рейда. У браконьеров изъяли 49 кг незаконно добытой рыбы и конфисковали 22 единицы незаконных орудий лова. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили в 11 тыс. руб.

Андрей Репин