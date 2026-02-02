Уфимец отсудил у продавца напольных покрытий около 1 млн рублей

Кировский районный суд Уфы взыскал с индивидуального предпринимателя Тимура Шарафутдинова в пользу клиента 952,66 тыс. руб., а также обязал выплатить 317,55 тыс. руб. штрафа.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, в июле 2024 года покупатель заключил договор с предпринимателем на поставку напольных покрытий с предоплатой. До получения товаров покупатель обратился с заявлением о расторжении договора и возврате денег, но продавец в досудебном порядке этого не сделал.

Майя Иванова