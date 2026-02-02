Гусли получат статус национального музыкального инструмента

Гусли официально признают национальным музыкальным инструментом. Об этом сообщил председатель оргкомитета конкурса гусляров Кирилл Богомилов, в рамках которого подпишут соответствующий документ. Новый статус даст возможность преподавать гусли в школах, восстановить традицию игры на них, использовать в кино и создавать новую национальную музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Советом федераций при поддержке Министерства культуры и Госдумы по запросу сообщества гусляров России начат процесс признания гуслей нашим национальным инструментом, чего мы так долго ждали»,— заявил Кирилл Богомилов (цитата по ТАСС). Соответствующий меморандум будет подписан на всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров России», который пройдет в феврале в Москве.

Как сообщил господин Богомилов, новый статус поможет «развивать жанровую особенность нашей музыки» и продвигать ее «не только среди ценителей гуслей, коих весьма много оказалось в нашей стране, но и для всех остальных». Он назвал событие «актом культурной суверенности» и отметил, что гусли настраивают человека «на бережное отношение к своим корням и духовным ценностям».

Первые свидетельства существования гуслей — одного из древнейших струнных щипковых инструментов — найдены на территории Евразии и датируются III-II тысячелетии до н. э. На Руси они впервые упоминаются уже в «Повести временных лет» (начало XII века) — наиболее ранней из сохранившихся в полном объеме русских летописей.