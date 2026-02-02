Саратовская область возьмет 10 млрд на кредитных линиях для покрытия дефицита

Министерство финансов Саратовской области объявило аукционы на предоставление региону 20 возобновляемых кредитных линий совокупным лимитом в 10 млрд руб. (95,85 млн руб. каждая закупка). По данным ЕИС «Закупки», каждая линия составит 500 млн руб. сроком на один год. Максимально допустимая процентная ставка установлена на уровне 19,17% годовых. Прием заявок продлится до 11 февраля, подведение итогов запланировано на 13 февраля.

Фото: t.me / busargin_r

Согласно условиям, выбрать средства по кредитным линиям регион сможет в период со 2 ноября по 30 декабря 2026 года включительно. В январе министр финансов области Ирина Бегинина, анонсируя депутатам заксобрания коммерческие заимствования, отмечала, что банковские кредиты в случае необходимости будут привлекаться ближе к концу года. Госпожа Бегинина также сообщала, что в течение 2025 года область не привлекала коммерческие кредиты, а контракты на 12 млрд руб. были заключены в его конце.

Необходимость в новых займах обусловлена структурой регионального бюджета. На 2026 год его доходы утверждены в объеме 191,52 млрд руб., расходы — 207,56 млрд руб. Дефицит, таким образом, составляет 16,04 млрд руб., или 7,7% от расходов. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2027 года установлен в размере 52,8 млрд руб.

