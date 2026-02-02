На оснащение завода каменной ваты в Татарстане направят 550 млн рублей

В 2026 году «Технониколь» планирует направить 550 млн руб. на модернизацию завода каменной ваты в Заинске. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции превысят прошлогодний уровень, когда компания вложила 190 млн руб.

На предприятии заменят основное производственное оборудование на нескольких участках. Предполагается, что современные установки позволят расширить ассортимент выпускаемой продукции и повысить стабильность технологических процессов. В 2025 году завершилось проектирование новых агрегатов и началось их изготовление.

Сейчас завод выпускает 640 видов строительной изоляции из каменной ваты, включая материалы для утепления кровель, фасадов и внутренних конструкций.

Корпорация «Технониколь» — международный производитель строительных материалов и систем.

Анна Кайдалова