Игры по-итальянски
Чем уже запомнилась еще не стартовавшая зимняя Олимпиада-2026
Для Олимпиады в Италии из-за рекордно мягкой зимы закупят 3 млн кубометров искусственного снега. На поставку материала уйдут сотни тысяч евро вне бюджета, признались в оргкомитете Игр. Кроме того, до сих пор не завершилось строительство канатной дороги в Кортина-д’Ампеццо, где запланирован турнир по горным лыжам. Чем уже запомнилась еще не стартовавшая Олимпиада? Подробности — у Леонида Пастернака.
Фото: Yara Nardi / File Photo / Reuters
Между Миланом и местечком Кортина-д’Ампеццо почти 500 км. Организаторы полагали, что рекордный разброс олимпийских объектов позволит сэкономить миллионы евро на подготовку. Но просчитались. Новая бобслейная трасса обошлась в €120 млн, хотя изначально ценник был ниже в полтора раза. Ледовую арену «Санта-Джулия» в Милане удалось построить к самому дедлайну, а стоимость работ выросла с €300 млн до €360 млн. Причем к финансированию организаторы привлекли частный бизнес.
Впрочем, итальянцы обещают удивить масштабным шоу на открытии Игр с легендарным Андреа Бочелли под вариации Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. При этом акционизм разбавят образами Джорджо Армани, в память о великом модельере. Такой спектакль может возместить все расходы на подготовку, говорит президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Это очень широкая аудитория, причем мировая. Человек может посмотреть открытие Олимпиады и не смотреть больше ни одного соревнования. Оценить имидж страны, сколько она вложила туда миллиардов, довольно сложно. Последний тренд, что все-таки Олимпиады прибыльные. Суммарный сбор трансляций, спонсорские взносы покрывают затраты».
По данным туроператоров, объем запросов на поездку в Милан оказался вдвое ниже, чем в период подготовки к летним Играм 2024 года в Париже: 80 обращений против 150. Из десяти заявок конверсия не превысила 20%, пояснили РБК игроки рынка. Средняя цена поездки на Олимпиаду без учета билетов на турниры начинается от 200 тыс. руб. на человека. Без российской сборной тратиться на перелет и премиальный отель желания у туристов нет, отмечает профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь: «Во-первых, там нет нашей команды. Болельщики всегда сопровождали наши команды, выезжая куда-либо. Во-вторых, очень тяжелым бременем ложится логистика. Возможно, для многих даже получение визы является не такой серьезной проблемой, как именно логистические моменты и стыковки. Дальняя дорога отбивает желание путешествовать».
В конце января вокруг Олимпиады разгорелся международный скандал. Иммиграционная полиция США, которая участвовала в подавлении протестов в Миннеаполисе, объявила о создании отрядов для поддержки мер безопасности на Играх. Это заявление вызвало резкий протест итальянских властей и оппозиции. Другой реакции и быть не могло, подчеркивает дипломат Александр Панов: «Конечно, они не могут ничего там делать, только в сотрудничестве, так же, как и те, кто приезжает охранять. Это достаточно ограниченный контингент. Но если прислать каких-то непонятных личностей — это единоличное решение, тогда это уже нарушение внутреннего законодательства».
13 спортсменов из России, которых пригласили на Олимпиаду в нейтральном статусе, смогут посмотреть церемонию открытия только как зрители. При этом командные виды спорта для национальной сборной по-прежнему заблокированы. Впервые в истории России права на показ Игр получил не федеральный канал, а онлайн-кинотеатр Okko.