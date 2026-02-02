Игры по-итальянски

Для Олимпиады в Италии из-за рекордно мягкой зимы закупят 3 млн кубометров искусственного снега. На поставку материала уйдут сотни тысяч евро вне бюджета, признались в оргкомитете Игр. Кроме того, до сих пор не завершилось строительство канатной дороги в Кортина-д’Ампеццо, где запланирован турнир по горным лыжам. Чем уже запомнилась еще не стартовавшая Олимпиада? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / File Photo / Reuters Фото: Yara Nardi / File Photo / Reuters

Между Миланом и местечком Кортина-д’Ампеццо почти 500 км. Организаторы полагали, что рекордный разброс олимпийских объектов позволит сэкономить миллионы евро на подготовку. Но просчитались. Новая бобслейная трасса обошлась в €120 млн, хотя изначально ценник был ниже в полтора раза. Ледовую арену «Санта-Джулия» в Милане удалось построить к самому дедлайну, а стоимость работ выросла с €300 млн до €360 млн. Причем к финансированию организаторы привлекли частный бизнес.

Впрочем, итальянцы обещают удивить масштабным шоу на открытии Игр с легендарным Андреа Бочелли под вариации Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. При этом акционизм разбавят образами Джорджо Армани, в память о великом модельере. Такой спектакль может возместить все расходы на подготовку, говорит президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Это очень широкая аудитория, причем мировая. Человек может посмотреть открытие Олимпиады и не смотреть больше ни одного соревнования. Оценить имидж страны, сколько она вложила туда миллиардов, довольно сложно. Последний тренд, что все-таки Олимпиады прибыльные. Суммарный сбор трансляций, спонсорские взносы покрывают затраты».

По данным туроператоров, объем запросов на поездку в Милан оказался вдвое ниже, чем в период подготовки к летним Играм 2024 года в Париже: 80 обращений против 150. Из десяти заявок конверсия не превысила 20%, пояснили РБК игроки рынка. Средняя цена поездки на Олимпиаду без учета билетов на турниры начинается от 200 тыс. руб. на человека. Без российской сборной тратиться на перелет и премиальный отель желания у туристов нет, отмечает профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь: «Во-первых, там нет нашей команды. Болельщики всегда сопровождали наши команды, выезжая куда-либо. Во-вторых, очень тяжелым бременем ложится логистика. Возможно, для многих даже получение визы является не такой серьезной проблемой, как именно логистические моменты и стыковки. Дальняя дорога отбивает желание путешествовать».

В конце января вокруг Олимпиады разгорелся международный скандал. Иммиграционная полиция США, которая участвовала в подавлении протестов в Миннеаполисе, объявила о создании отрядов для поддержки мер безопасности на Играх. Это заявление вызвало резкий протест итальянских властей и оппозиции. Другой реакции и быть не могло, подчеркивает дипломат Александр Панов: «Конечно, они не могут ничего там делать, только в сотрудничестве, так же, как и те, кто приезжает охранять. Это достаточно ограниченный контингент. Но если прислать каких-то непонятных личностей — это единоличное решение, тогда это уже нарушение внутреннего законодательства».

13 спортсменов из России, которых пригласили на Олимпиаду в нейтральном статусе, смогут посмотреть церемонию открытия только как зрители. При этом командные виды спорта для национальной сборной по-прежнему заблокированы. Впервые в истории России права на показ Игр получил не федеральный канал, а онлайн-кинотеатр Okko.

Фотогалерея 13 россиян, которые выступят на Играх-2026 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте Фото: Архив Никиты Филиппова Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной Фото: Российская федерация горнолыжного спорта За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам Фото: Harrison Hill / USA TODAY Sports / Reuters Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит. Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters 21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале. Фото: РИА Новости Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. Леонид Пастернак