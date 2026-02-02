Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Lime показали весеннюю коллекцию

Российский бренд одежды Lime выпустил женскую коллекцию Весна’26. Героиня съемки демонстрирует новинки в атмосфере ретро-кафетерия Blue Rose: приталенные силуэты, цветочные принты, отделка кружевом в спокойных оттенках (пудрово-бежевом, пыльно-голубом и шоколадном). В коллекцию вошли изделия из замши, боди с открытой спиной, хлопковая рубашка с отделкой, кардиган с вышитыми розами, комплекты. Среди аксессуаров: металлические сережки и браслет в винтажном стиле, сапоги-казаки, туфли, ремень.

Предыдущая фотография

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: Tudor

Фото: Tudor

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Следующая фотография
1 / 9

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: Tudor

Фото: Tudor

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Новости компаний Все