На Кипре умер экс-руководитель фонда «Пермь — город без наркотиков»

На Кипре умер бывший президент фонда «Пермь — город без наркотиков» Александр Шеромов. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru со ссылкой на соцсети знакомых господина Шеромова.

В мае 2010 года Александр Шеромов был осужден к трем годам двум месяцам и трем годам колонии-поселения за незаконное лишение свободы наркоманов. В январе 2011 года реальное наказание заменили на условное. По данным сайта perm.aif.ru, летом 2025 года Пермский районный суд признал господина Шеромова виновным в покушении на сбыт кокаина и приговорил к восьми годам колонии. Приговор был вынесен заочно, поскольку господин Шеромов успел покинуть Россию.