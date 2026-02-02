МП «Благоустройство» обязали возместить ущерб в 14,9 млн рублей за незаконное складирование снега

Арбитражный суд Самарской области обязал самарское МП «Благоустройство» возместить ущерб в полном объеме, причиненный незаконным складированием загрязненных снежных масс. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

По информации управления, МП «Благоустройство» незаконно складировало загрязненные снежные массы, вывезенные с улиц Самары, на необорудованной площадке. Нарушение выявили во время выездного обследования после обращения жителей города.

Лабораторные исследования почвы и талых вод после схода снежных масс показали превышение концентраций загрязняющих веществ на площади 2,9 тыс. кв. м. Загрязнения, образовавшиеся после таяния снега, отнесены к IV классу опасности.

Размер ущерба составил 14,9 млн руб.

Предприятие в добровольном порядке вред не возместило. Поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

Руфия Кутляева