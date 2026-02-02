Полиция ликвидировала узел связи украинских мошенников в Ленобласти

Полиция ликвидировала узел связи украинских мошенников в Ленинградской области, откуда россиянам ежедневно поступало не менее 5 тыс. звонков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Двое пособников аферистов задержаны.

В арендованных квартирах в Мурино и деревне Новое Девяткино задержаны двое подозреваемых — 20-летняя неработающая девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся в Петербург из Калмыкии. По данным оперативников, с августа 2025 года они сотрудничали с мошенническими колл-центрами на территории Украины.

Задержанные обеспечивали работу сим-боксов — аппаратно-программных комплексов для пропуска телефонного трафика, позволяющих совершать звонки из-за границы с сокрытием реального местоположения. Установлена причастность фигурантов к 50 уголовным делам в Петербурге, Ленобласти и других регионах.

В ГУМВД сообщили, что для конспирации подозреваемые меняли съемные квартиры каждые 3–4 дня и получали вознаграждение в криптовалюте в эквиваленте 12 тыс. руб. в день на человека. При обысках изъяты 19 телефонов с перепиской и указаниями кураторов, более 3,5 тыс. SIM-карт и оборудование узла связи. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи, фигуранты заключены под стражу.