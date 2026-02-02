В 2025 году немцы стали пить меньше пива

Продажи пива в Германии в 2025 году снизились на 6%, или на 497 млн литров, составив 7,8 млрд литров. Такие данные представило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Это самое сильное снижение продаж пива за один год с начала подсчетов в 1993 году. Особенно сильно упал импорт пива — на 7%. Продажи пива внутри Германии сократились на 5,8%.

Немецкий союз пивоваров объясняет снижение продаж ухудшением потребительского климата. «Пивоварни, так же как розничная торговля, кафе и рестораны, ощущают на себе массово проявляемую сдержанность в потреблении»,— считают в союзе. При этом потребление пива в Германии в целом падает уже как минимум десять лет — с 99,1 литра в год в среднем на человека в 2013 году до 82,2 литра в 2023-м (последние данные такого рода). Аналитики Destatis объясняют это распространением здорового образа жизни, изменением привычек в употреблении алкоголя и старением населения.

Яна Рождественская