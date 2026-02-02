До -29°С ожидается на неделе в Удмуртии

В предстоящую ночь в Удмуртии ослабнет интенсивность осадков. Как сообщает региональный Гидрометцентр, к утру снег повсеместно прекратится.

Во второй половине завтрашнего дня к региону вновь подойдет зона осадков, которая сохранит свое влияние и в ночь на среду. Ожидается умеренный снег, в западных и северо-западных районах — небольшой. В среду днем интенсивность снега ослабнет до небольшого и сохранится местами. В четверг локально возможен небольшой снег, а в пятницу существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха значительно понизится. Ночью ожидается -11..-16°С, в западных районах до -23°С. Завтра днем температура составит -6..-11°С, в западных районах -11..-16°С. В среду, 4 февраля, ночью и утром температура опустится до -21..-26°С, в восточных районах -16..-21°С. Днем не превысит -18..-23°С.

В ночь на четверг, 5 февраля, минимальная температура достигнет -21..-26°С, в отдельных районах до -29°С. К вечеру температура повысится до -11..-16°С. В пятницу, 6 февраля, температура будет в пределах -15..-20°С, днем -10..-15°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается снежная погода.

Анастасия Лопатина