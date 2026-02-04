Банки взыскивают почти 40 млн рублей с ликвидирующегося поставщика кормов

Сбербанк подал иск о взыскании 15 млн руб. с ООО «Прикамские корма Пермь». Иск зарегистрирован в картотеке арбитражного суда 22 января, к производству пока не принят. В ноябре к указанному обществу с иском о взыскании долга по кредитному договору обратился ВТБ, сумма требований составляет 24 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Прикамские корма Пермь» с ноября 2025 года находится в стадии ликвидации.

Общество было создано в 2019 году и занималось поставками комбикормов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Выручка компании в 2024 году составила 100 млн руб., чистый убыток — 6,5 млн руб. Учредителем с 2024 года является бывший гендиректор Андрей Белобородов, а до этого с основания ООО был Артем Главатских. Он сейчас является ответчиком по гражданскому иску краевого АО «Корпорация развития МСП ПК», поступившему на днях в Ленинский райсуд. Категория иска — имущественные споры. Третьим лицом по иску выступает Андрей Белобородов и ликвидируемое ООО «Прикамские корма Пермь».