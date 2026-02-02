Жителя Дагестана осудили на 7,5 года за смертельное ДТП с 13-летней девочкой

Кировский районный суд признал 24-летнего жителя Республики Дагестан Данияла Шихтаимова виновным в смертельном ДТП, произошедшем вечером 27 мая 2025 года в Саратове. Мужчина управлял автомобилем Lada Vesta в состоянии опьянения и насмерть сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Ему назначили 7,5 года колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове суд дал 7,5 лет жителю Дагестана за смертельное ДТП

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Саратове суд дал 7,5 лет жителю Дагестана за смертельное ДТП

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд установил, что подсудимый двигался со скоростью более 80 км/ч и мог избежать ДТП. Тем не менее господин Шихтаимов не стал тормозить и сбил несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Соколовая и Рахова. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель уехал с места аварии, но был задержан на улице Чернышевского.

Водителя признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помимо лишения свободы господину Шихтаимову на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Марина Окорокова