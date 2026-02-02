Опубликован график расчистки и вывоза снега в Ижевске до 6 февраля

В ночь с 2 на 3 февраля снегоуборочные работы будут проводиться на дублере по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ленина, а также вдоль дома по ул. Труда, 50а, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 3 февраля с 9:00 будет очищен тротуар вдоль дома по ул. Союзная, 111 и школы № 81.

В ночь с 3 на 4 февраля с 21:00 планируется уборка на ул. Ломоносова и вдоль детских садов № 284 и 290 на ул. Фалалеева. 4 февраля с 9:00 работы продолжатся на ул. Кунгурцева и проезде от ул. Труда к ул. Т. Барамзиной, 56.

6 февраля с 10:00 будет очищен проезд с восточной стороны территории школы № 76 (ул. Барышникова, 51) со стороны домов № 41, 45, 49 по ул. Барышникова. Для качественной уборки снега горожан просят не парковать автомобили на указанных участках.

Анастасия Лопатина