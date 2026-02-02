В Самарской области через суд изымают из незаконного владения 7,2 га земли на береговой полосе

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование прокуратуры истребовать из чужого незаконного владения три земельных участка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель зарегистрировал права собственности на три земельных участка, расположенных в пределах береговой полосы водного объекта — пруда Рождественский и его акватории. Общая площадь участков составляет более 7,2 га. Водные объекты и береговые полосы находятся исключительно в федеральной собственности по требованию федерального законодательства.

Судебный акт вступил в законную силу.

Руфия Кутляева