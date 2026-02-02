Китайские автомобили Rox начнут собирать на российском заводе «Автотор»

Китайские гибридные внедорожники ROX 01 и Adamas весной начнут собирать на калининградском автомобильном заводе «Автоnор». Сообщение пресс-службы Rox Motor передает «РИА Новости».

В Rox Motor отметили, что на начальном этапе планируется собирать автомобили из сваренных и окрашенных кузовов. Компания считает, что это позволит организовать производство в сжатые сроки и начать его уже весной 2026 года. «В будущем компании продолжат анализировать рыночные условия для определения потенциала перехода для более глубокой локализации производства»,— сообщили в пресс-релизе.

Компания Rox Motor была основана в 2021 году. Она производит внедорожники премиум-класса. Сейчас в России продается только одна модель — 01. Выход Rox Adamas на рынок планируется в первом квартале 2026 года.

Впервые о планах автопроизводителя локализовать производство в России стало известно осенью 2025 года. Компания искала завод с опытом работы с премиальными брендами. На «Автоторе» до этого собирали автомобили немецкой марки BMW.