Лидеру группы, которая обманула банки в Уфе на 30 млн рублей, вынесли заочный приговор

Кировский районный суд Уфы заочно приговорил местного жителя, признанного виновным в мошенничестве в сфере кредитования (чч. 2, 3 ст. 159.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Уголовное дело рассматривалось без подсудимого: он находится в розыске.

Как было установлено в суде, фигурант уголовного дела создал преступную группу из 11 человек. Они находили граждан, чьи личные данные обманом использовали для получения кредитов в банках, представляя в документах ложные сведения о трудоустройстве. Всего участники группы получили около 30 млн руб., которые присвоили.

В отношении соучастников осужденного ранее также вынесли обвинительные приговоры.

Майя Иванова